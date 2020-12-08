Son dakika haber | Milli tekvandocu Gamze Özdemir, hayatını kaybetti
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Son dakika haber | Milli tekvandocu Gamze Özdemir, hayatını kaybetti

08.12.2020 17:32 | Son Güncelleme: 08.12.2020 17:37
Son dakika haber | Milli tekvandocu Gamze Özdemir, hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre MİLLİ tekvandocu Gamze Özdemir (21), kelebek hastalığı (lupus) nedeniyle yaşamını yitirdi.

MİLLİ tekvandocu Gamze Özdemir (21), kelebek hastalığı (lupus) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Gamze Özdemir'in hayatını kaybettiğini, yayımladığı mesajla duyurdu. Başkan Şahin, mesajında, "Federasyonumuz Ankara bölgesi milli sporcularımızdan sevgili Gamze Özdemir'in yakalandığı kelebek hastalığı (lupus) nedeniyle vefat haberini büyük bir üzüntüyle aldım. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta Ego Spor Kulübü, antrenörü İlyas Uluyılmaz kardeşim olmak üzere tekvando camiasına, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

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Son dakika haber | Milli tekvandocu Gamze Özdemir, hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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