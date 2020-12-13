Son dakika haber! Milli sporcu Ferhat Arıcan, kulplu beygir aletinde bronz madalya kazandı (2)
13.12.2020 16:36 | Son Güncelleme: 13.12.2020 16:41
Gelen son dakika haberine göre Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, büyükler kategorisindeki alet finalleri Olimpik Cimnastik Salonu'nda yapıldı.
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, büyükler kategorisindeki alet finalleri Olimpik Cimnastik Salonu'nda yapıldı. Milli sporcu Ferhat Arıcan, kulplu beygir aletinde performans sergiledi. Arıcan, bronz madalya kazanmanın sevincini yaşadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin