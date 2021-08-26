Son dakika haber... Milli Savunma Bakanlığı: "TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de tespit edilen 5 PKK'lı terörist, hava harekatıyla...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Milli Savunma Bakanlığı: "TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de tespit edilen 5 PKK'lı terörist, hava harekatıyla...

Son dakika haber... Milli Savunma Bakanlığı: 'TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de tespit edilen 5 PKK'lı terörist, hava harekatıyla...
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanlığı: "TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de tespit edilen 5 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı: "TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de tespit edilen 5 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

Son Dakika | Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine başlandı
Son Dakika | Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine başlandı
Milli Savunma Bakanlığı, çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Afganistan'dan tahliyesine...
Milli Savunma Bakanlığı, çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Afganistan'dan tahliyesine...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Cimilli İbo Hande Erçel Merve Boluğur Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Gervinho Arda Güler Sergen Yalçın Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber... Milli Savunma Bakanlığı: "TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de tespit edilen 5 PKK'lı terörist, hava harekatıyla... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 15:53:42. #1.16#

title