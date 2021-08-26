Son dakika haber... Milli Savunma Bakanlığı: "TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de tespit edilen 5 PKK'lı terörist, hava harekatıyla...
Son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanlığı: "TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de tespit edilen 5 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı: "TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de tespit edilen 5 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan