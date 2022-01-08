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MSB, Sarıkamış şehitleri anısına video yayınladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

MSB, Sarıkamış şehitleri anısına video yayınladıANKARA Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 107 yıl önce Kars'ta Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen Mehmetçikleri andı.

KARS (İHA) - MSB, Sarıkamış şehitleri anısına video yayınladı

ANKARA Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 107 yıl önce Kars'ta Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen Mehmetçikleri andı.

MSB, 107 yıl önce Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen Mehmetçikleri andığı bir video yayımladı. Videoda binlerce Mehmetçik'in kar üstünde yürüdüğü görüldü.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

"Binlerce can sonsuz oldu, Acısı yüreğimizde sönmez. Vatan için, namus için, Çıkılan bu yoldan dönülmez. Şahit olsun dağlar, şahit olsun taşlar, Şehitler ölmez, Vatan bölünmez... Sarıkamış'ta şehit düşen şanlı ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

MSB, Sarıkamış şehitleri anısına video yayınladı

MSB, Sarıkamış şehitleri anısına video yayınladı

MSB, Sarıkamış şehitleri anısına video yayınladı

MSB, Sarıkamış şehitleri anısına video yayınladı

İhlas Haber Ajansı / Huzeyfe Tarık Yaman - Son Dakika Haberleri

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