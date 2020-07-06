Son dakika haber: Milli Savunma Bakanlığı: "PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi"
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Son dakika haber: Milli Savunma Bakanlığı: "PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi"

Gelen son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanlığı: "PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi" Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

06.07.2020 18:59 | Son Güncelleme: 06.07.2020 19:33

Milli Savunma Bakanlığı: "PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Kahraman Komandolarımız, terör örgütü PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi" denildi.

Son yapılan arama-tarama faaliyetlerinde ele geçirilenlere ilişkin bilgilerin paylaşıldığı açıklamada, "Son yapılan arama-tarama faaliyetleriyle; 5 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet RPG-7 roketatar, 1 adet tel güdümlü füze ve tetik tertibatı, 1 adet tabanca, 14 adet el bombası, 9 adet EYP, 3 adet antipersonel mayın, 15 adet antipersonel/antitank roketatar mühimmatı, 1 adet 81 mm havan mühimmatı, 1 adet 60 mm havan mühimmatı, 100 adet Doçka uçaksavar mühimmatı, 900 adet 7.62 mm piyade tüfeği mühimmatı, 150 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 700 adet M-16 piyade tüfeği mühimmatı, 1900 adet 5.45x39 mm fişek, 14 adet tabanca mermisi, 34 adet 40 mm bombaatar mühimmatı, 4 adet patlamamış top mühimmatı, 28 adet el bombası fünyesi, 9 varil mazot, 1600 adet tahrip kapsülü, 1500 adet mekanik fünye, 233 adet elektrikli fünye, 5 adet jeneratör, 600 m elektrik kablosu, 1 adet fotoğraf makinesi, 6 adet hilti, 2 adet Yaesu el telsizi, 3 adet silah üstü dürbün, 2 adet silah üstü termal dürbün, 1 adet gündüz el dürbünü, 4 çuval amonyum nitrat, 2 adet termal şemsiye, çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi" bilgisine yer verildi.

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Son dakika haber: Milli Savunma Bakanlığı: 'PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi'

Kaynak: İHA

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