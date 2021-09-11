Son dakika haber | Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. - Haberler
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Son dakika haber | Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bir son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 Pkk'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA / Fırat Taşdemir - Son Dakika Haberleri
Pençe Kaplan bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Kaplan bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

 Pençe Şimşek operasyon bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Şimşek operasyon bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Haber: Son dakika haber | Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. - Haberler
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