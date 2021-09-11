Son dakika haber | Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
AA / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel
Bir son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 Pkk'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
AA / Fırat Taşdemir - Son Dakika Haberleri