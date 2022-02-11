Son dakika haber! Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 29 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini...
AA, Orhan Onur Gemici - Güncel
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Son dakika haber: Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 29 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
FIRAT, MALATYA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 29 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
AA / Orhan Onur Gemici - Güncel