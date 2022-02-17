Son dakika haber: Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
FIRAT, MALATYA (İHA) - Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa