Son dakika haber: Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. - Haberler
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Son dakika haber: Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

FIRAT, MALATYA (İHA) - Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

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