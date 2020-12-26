Son dakika haber! Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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Son dakika haber! Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

26.12.2020 10:51 | Son Güncelleme: 26.12.2020 10:54
Son dakika haber! Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika gündem haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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