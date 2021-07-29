Son dakika haber | Milli Savunma Bakanlığı: "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 18 bin 296, bu yılın başından itibaren ise bin 595 terörist etkisiz hale...

Son dakika haber: Milli Savunma Bakanlığı: "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 18 bin 296, bu yılın başından itibaren ise bin 595 terörist etkisiz hale getirilmiştir.