Son dakika haber | Milli Savunma Bakanlığı: "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 18 bin 296, bu yılın başından itibaren ise bin 595 terörist etkisiz hale...
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Son dakika haber | Milli Savunma Bakanlığı: "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 18 bin 296, bu yılın başından itibaren ise bin 595 terörist etkisiz hale...

Son dakika haber | Milli Savunma Bakanlığı: '24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 18 bin 296, bu yılın başından itibaren ise bin 595 terörist etkisiz hale...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Milli Savunma Bakanlığı: "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 18 bin 296, bu yılın başından itibaren ise bin 595 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Milli Savunma Bakanlığı: "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 18 bin 296, bu yılın başından itibaren ise bin 595 terörist etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haber | Milli Savunma Bakanlığı: "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 18 bin 296, bu yılın başından itibaren ise bin 595 terörist etkisiz hale... - Haberler
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