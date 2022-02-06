Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar korona virüse yakalandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar korona virüse yakalandı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın COVID-19 test sonucu pozitif çıktı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar korona virüse yakalandı
ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın COVID-19 test sonucu pozitif çıktı. MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: COVID-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz." denildi.
İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek - 3. Sayfa