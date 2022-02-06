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Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar korona virüse yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar korona virüse yakalandı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın COVID-19 test sonucu pozitif çıktı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar korona virüse yakalandı

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın COVID-19 test sonucu pozitif çıktı. MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: COVID-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz." denildi.

İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek - 3. Sayfa

Hulusi Akar, Milli, 3. Sayfa, Haber

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