Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Bugün oldukça yoğun bir program uyguladık, önemli görüşmeler yaptık ve bunların sonuçları gerçekten son derece...
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Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Bugün oldukça yoğun bir program uyguladık, önemli görüşmeler yaptık ve bunların sonuçları gerçekten son derece...

18.12.2020 18:47 | Son Güncelleme: 18.12.2020 18:52
Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:

Edinilen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Bugün oldukça yoğun bir program uyguladık, önemli görüşmeler yaptık ve bunların sonuçları gerçekten son derece yapıcı, somut oldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Bugün oldukça yoğun bir program uyguladık, önemli görüşmeler yaptık ve bunların sonuçları gerçekten son derece yapıcı, somut oldu." - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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