Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Bugün oldukça yoğun bir program uyguladık, önemli görüşmeler yaptık ve bunların sonuçları gerçekten son derece...

Edinilen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Bugün oldukça yoğun bir program uyguladık, önemli görüşmeler yaptık ve bunların sonuçları gerçekten son derece yapıcı, somut oldu.