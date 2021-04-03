Son dakika haber... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile geceyi Şırnak'ta geçirdi
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Son dakika haber... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile geceyi Şırnak'ta geçirdi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile geceyi Şırnak'ta geçirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile geceyi Şırnak'ta geçirdi. 1995 rakımlı Namaz Dağı'na çıkarak terörle mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceleyen Akar ve Komutanlar sabah saatlerinde sınır hattında ve ötesinde görev yapan birlik komutanları ile toplantı yaptı.

Son dakika haber... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile geceyi Şırnak'ta geçirdi
Son dakika haber... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile geceyi Şırnak'ta geçirdi
Son dakika haber... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile geceyi Şırnak'ta geçirdi
Son dakika haber... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile geceyi Şırnak'ta geçirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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