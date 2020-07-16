Son dakika haber... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı...
Son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov'u kabul etti.
16.07.2020 14:35 | Son Güncelleme: 16.07.2020 14:45
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov'u kabul etti.
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Kaynak: AA