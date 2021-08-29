Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar: "Yunanistan'ın yayılmacı tutum, yaklaşım ve provokatif davranışlarla bir yere varamayacağını, bu politikaların akıldan...
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Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar: "Yunanistan'ın yayılmacı tutum, yaklaşım ve provokatif davranışlarla bir yere varamayacağını, bu politikaların akıldan...

Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar: 'Yunanistan'ın yayılmacı tutum, yaklaşım ve provokatif davranışlarla bir yere varamayacağını, bu politikaların akıldan...
Anadolu Ajansı / Sarp Özer - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar: "Yunanistan'ın yayılmacı tutum, yaklaşım ve provokatif davranışlarla bir yere varamayacağını, bu politikaların akıldan uzak olduğunu görmesi lazım."

Milli Savunma Bakanı Akar: "Yunanistan'ın yayılmacı tutum, yaklaşım ve provokatif davranışlarla bir yere varamayacağını, bu politikaların akıldan uzak olduğunu görmesi lazım."

Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar: 'Yunanistan'ın yayılmacı tutum, yaklaşım ve provokatif davranışlarla bir yere varamayacağını, bu politikaların akıldan...
Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar: 'Yunanistan'ın yayılmacı tutum, yaklaşım ve provokatif davranışlarla bir yere varamayacağını, bu politikaların akıldan...
Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar: 'Yunanistan'ın yayılmacı tutum, yaklaşım ve provokatif davranışlarla bir yere varamayacağını, bu politikaların akıldan...
Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar: 'Yunanistan'ın yayılmacı tutum, yaklaşım ve provokatif davranışlarla bir yere varamayacağını, bu politikaların akıldan...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Yunanistan sınırında
Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Yunanistan sınırında
Akar: '(Yunanistan) Eşi benzeri olmayan iddialarla hem deniz hem hava sahalarının tamamına sahip çıkma iddiasıyla Türkiye'yi sınırlamak için...
Akar: "(Yunanistan) Eşi benzeri olmayan iddialarla hem deniz hem hava sahalarının tamamına sahip çıkma iddiasıyla Türkiye'yi sınırlamak için...
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Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar: "Yunanistan'ın yayılmacı tutum, yaklaşım ve provokatif davranışlarla bir yere varamayacağını, bu politikaların akıldan... - Haberler
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