Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar: "Yunanistan'ın yayılmacı tutum, yaklaşım ve provokatif davranışlarla bir yere varamayacağını, bu politikaların akıldan...
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Akar: "Yunanistan'ın yayılmacı tutum, yaklaşım ve provokatif davranışlarla bir yere varamayacağını, bu politikaların akıldan uzak olduğunu görmesi lazım."
Milli Savunma Bakanı Akar: "Yunanistan'ın yayılmacı tutum, yaklaşım ve provokatif davranışlarla bir yere varamayacağını, bu politikaların akıldan uzak olduğunu görmesi lazım."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer