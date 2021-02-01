Son dakika haber... Milli Savunma Bakanı Akar: "(Türk-Rus Ortak Merkezi'nin faaliyete geçmesi) Dileğimiz barış ve huzurun bölgeye hakim olmasıdır."
01.02.2021 16:39 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:42
Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar: "(Türk-Rus Ortak Merkezi'nin faaliyete geçmesi) Dileğimiz barış ve huzurun bölgeye hakim olmasıdır.
Milli Savunma Bakanı Akar: "(Türk-Rus Ortak Merkezi'nin faaliyete geçmesi) Dileğimiz barış ve huzurun bölgeye hakim olmasıdır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer