Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu'yla telefon görüşmesinde Ukrayna'da tahliyeler dahil insani durumun iyileştirilmesi için... - Haberler

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Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu'yla telefon görüşmesinde Ukrayna'da tahliyeler dahil insani durumun iyileştirilmesi için...

AA, Sarp Özer - Güncel
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Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu'yla telefon görüşmesinde Ukrayna'da tahliyeler dahil insani durumun iyileştirilmesi için...

Son dakika gündem haberi: Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu'yla telefon görüşmesinde Ukrayna'da tahliyeler dahil insani durumun iyileştirilmesi için ateşkese olan acil ihtiyacı vurguladı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu'yla telefon görüşmesinde Ukrayna'da tahliyeler dahil insani durumun iyileştirilmesi için ateşkese olan acil ihtiyacı vurguladı

AA / Sarp Özer - Güncel

Ukrayna, Rusya, Milli, 112, Güncel, Haberler

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