Milli Savunma Bakanı Akar Romanya'ya gitti
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Milli Savunma Bakanı Akar Romanya'ya gitti

08.03.2021 23:11 | Son Güncelleme: 08.03.2021 23:21
Milli Savunma Bakanı Akar Romanya'ya gitti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'nın başkenti Bükreş'e gitti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'nın başkenti Bükreş'e gitti.

Milli Savunma Bakanı Akar, Romanya'ya resmi ziyarette bulundu. Bakan Akar, Otopeni 90'ıncı Hava Üssü'nde Romanya Savunma Bakanı Nicolae Lonel Ciuca, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

(Mehmet Kalay/İHA)

Milli Savunma Bakanı Akar Romanya'ya gitti
Milli Savunma Bakanı Akar Romanya'ya gitti
Milli Savunma Bakanı Akar Romanya'ya gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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