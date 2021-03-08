Milli Savunma Bakanı Akar Romanya'ya gitti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'nın başkenti Bükreş'e gitti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere Romanya'nın başkenti Bükreş'e gitti.

Milli Savunma Bakanı Akar, Romanya'ya resmi ziyarette bulundu. Bakan Akar, Otopeni 90'ıncı Hava Üssü'nde Romanya Savunma Bakanı Nicolae Lonel Ciuca, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı