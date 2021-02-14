Son dakika haber... Milli Savunma Bakanı Akar: "Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 3'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 terörist ölü, 2 terörist sağ ele geçirildi"
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Son dakika haber... Milli Savunma Bakanı Akar: "Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 3'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 terörist ölü, 2 terörist sağ ele geçirildi"

14.02.2021 01:51 | Son Güncelleme: 14.02.2021 01:54
Son dakika haber... Milli Savunma Bakanı Akar:

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Akar: "Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 3'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 terörist ölü, 2 terörist sağ ele geçirildi"

Milli Savunma Bakanı Akar: "Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 3'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 terörist ölü, 2 terörist sağ ele geçirildi"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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