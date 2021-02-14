Son dakika haber... Milli Savunma Bakanı Akar: "Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 3'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 terörist ölü, 2 terörist sağ ele geçirildi"

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Akar: "Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 3'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 terörist ölü, 2 terörist sağ ele geçirildi"