Milli Savunma Bakanı Akar Pakistan'da
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Milli Savunma Bakanı Akar Pakistan'da

25.10.2020 18:20 | Son Güncelleme: 25.10.2020 18:32

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Bakanı Pervez Khattak ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Bakanı Pervez Khattak ile bir araya geldi.

Parlamenterler Binası'ndaki görüşmede, bölgesel ve ikili güvenlik, savunma konuları ile savunma sanayisinde iş birliği hususunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, Bakan Akar tarafından Türkiye ve Pakistan arasındaki tarihi dostluk ve kardeşlik bağlarına vurgu yapılırken, Pakistan halkının Milli Mücadele sırasındaki desteğinin gönüllerde silinmez bir yere sahip olduğu, Türk milletinin Pakistanlı kardeşlerinin fedakarlıklarını asla unutmayacağı belirtildi.

MİLGEM ve yürütülmekte olan diğer projelerin iki ülke arasındaki iş birliğine farklı bir boyut kazandırdığını, bu projelerin dünya ve bölge barışına önemli katkılar sağlayacağını aktaran Akar, Pakistan'ın işgal altındaki toprakları için mücadele eden Azerbaycan Türkü'nün yanında olmasının anlamlı ve kıymetli olduğunu vurguladı.

Hulusi Akar, Türkiye'nin Keşmir konusunda her zaman Pakistan'ın yanında olduğunu, bundan sonra da Pakistanlı kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceği ifade etti.

Akar ayrıca, ziyareti kapsamında Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadeem Raza ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Qamar Javed Bajwa ile de ayrı ayrı görüştü.

Milli Savunma Bakanı Akar Pakistan'da
Milli Savunma Bakanı Akar Pakistan'da
Milli Savunma Bakanı Akar Pakistan'da
Milli Savunma Bakanı Akar Pakistan'da

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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