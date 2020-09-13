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Son dakika haber... Milli Savunma Bakanı Akar: "(Oruç Reis gemisinin faaliyetleri) Plan çerçevesinde ileri geri...

Son dakika gelişmesine göre AA Genel Müdür Yardımcısı AA Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun soru sorması Milli Savunma Bakanı Akar'ın açıklamaları ANTALYA - Milli Savunma Bakanı Akar, Antalya'nın Kaş ilçesinde AA'nın sorularını canlı yayında yanıtladı.

13.09.2020 16:06 | Son Güncelleme: 13.09.2020 16:13

AA Genel Müdür Yardımcısı AA Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun soru sorması

Milli Savunma Bakanı Akar'ın açıklamaları

ANTALYA - Milli Savunma Bakanı Akar, Antalya'nın Kaş ilçesinde AA'nın sorularını canlı yayında yanıtladı. (4)

Akar: "(Oruç Reis gemisinin faaliyetleri) Plan çerçevesinde ileri geri hareketler olacaktır. Oradaki haklarımızdan vazgeçilmesi söz konusu değil."

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Son dakika haber... Milli Savunma Bakanı Akar: '(Oruç Reis gemisinin faaliyetleri) Plan çerçevesinde ileri geri...

Kaynak: AA

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