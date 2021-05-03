Son dakika haber | Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral El-Haddad ile görüştü
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Son dakika haber | Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral El-Haddad ile görüştü

Son dakika haber | Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral El-Haddad ile görüştü
Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed El-Haddad ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed El-Haddad ile görüştü.

Akar'ı taşıyan uçak Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na indi. Daha sonra Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'le beraber Libya Görev Grubu Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Akar'ı burada Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed El-Haddad, Batı Bölge Komutanı Tümgeneral Usame Cuveyli ve Trablus Bölge Komutanı Tümgenarl Abdülbaki Mervan karşıladı.

Bakan Akar, burada Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed El-Haddad ile görüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya

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