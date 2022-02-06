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Son dakika haber... Milli Savunma Bakanı Akar'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

AA, Merve Yıldızalp - Güncel
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Son dakika haber... Milli Savunma Bakanı Akar'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Akar, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Kovid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

AA / Merve Yıldızalp - Güncel

Hulusi Akar, Milli, Güncel, Haber

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