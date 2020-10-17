Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar'ın Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'la telefon görüşmesinde Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarına harekatı ele alındı.
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Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar'ın Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'la telefon görüşmesinde Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarına harekatı ele alındı.

17.10.2020 11:45 | Son Güncelleme: 17.10.2020 11:45
Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar'ın Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'la telefon görüşmesinde Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarına harekatı ele alındı.

Son dakika gündem haberi... Milli Savunma Bakanı Akar'ın Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'la telefon görüşmesinde Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarına harekatı ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Akar'ın Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'la telefon görüşmesinde Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarına harekatı ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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