Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Akar ile Kosova Savunma Bakanı Mehaj telefonda görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Akar ile Kosova Savunma Bakanı Mehaj telefonda görüştü

AA - Sarp Özer - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Akar ile Kosova Savunma Bakanı Mehaj telefonda görüştü

Son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj arasındaki telefon görüşmesinde ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj arasındaki telefon görüşmesinde ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, Kosova Savunma Bakanı Mehaj ile telefonda görüştü.

İkili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Bakan Akar tarafından Türkiye'nin Balkanlar'ın barış, huzur ve güven içinde olmasına verdiği önem vurgulandı.

AA / Sarp Özer - Güncel

Hulusi Akar, Kosova, Milli, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title