Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Akar'dan Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine ilişkin açıklama Açıklaması
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Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Akar'dan Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Akar'dan Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Sarp Özer - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'da kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla Mehmetçiğin Afganistan'dan tahliyesine başlandığını belirterek, "İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'da kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla Mehmetçiğin Afganistan'dan tahliyesine başlandığını belirterek, "İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

Bakan Akar, AA muhabirinin, Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine ilişkin sorusunu yanıtladı.

Afganistan'da kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla Mehmetçiğin Afganistan'dan tahliyesine başlandığını dile getiren Akar, şunları söyledi:

"Havaalanında olağan dışı yoğunluğa ve şartlara rağmen önemli bir aksaklık olmadan TSK personeli planın aksaksız uygulanması için her türlü gayreti göstermektedir. Faaliyetlerimize sağladıkları destekten dolayı dost ve kardeş Pakistan ve Tacikistan ile bölgede beraber çalıştığımız müttefiklerimize teşekkür ediyoruz. Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordineli olarak, faaliyetlerimiz mevcut tahliye planlarımız çerçevesinde devam etmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar: '(Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesi) İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz'
Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar: "(Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesi) İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz"
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