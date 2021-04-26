Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Akar'dan Dünya Pilotlar Günü mesajı Açıklaması
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Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Akar'dan Dünya Pilotlar Günü mesajı Açıklaması

Son dakika haber! Milli Savunma Bakanı Akar'dan Dünya Pilotlar Günü mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Semalarımızdaki güven timsali olan pilotlarımızın sahip oldukları yetenek, eğitim, disiplin ve üstün sorumluluk anlayışıyla bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da üstlendikleri tüm görevleri başarıyla yerine getireceklerine inancımız tamdır.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Semalarımızdaki güven timsali olan pilotlarımızın sahip oldukları yetenek, eğitim, disiplin ve üstün sorumluluk anlayışıyla bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da üstlendikleri tüm görevleri başarıyla yerine getireceklerine inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Akar, Bakanlığın internet sitesinden Dünya Pilotlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, başta semaları ve vatanı koruyan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu fedakar pilotlar olmak üzere tüm pilotların Dünya Pilotlar Günü'nü kutladı.

Yüksek sorumluluk, bilgi ve eğitim gerektiren prestijli bir görevi ifa eden Hava Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar pilotlarının özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonraki zorlu süreçte, üstlendikleri görev ve sorumlulukları büyük bir başarıyla yerine getirdiğini belirten Akar, şunları kaydetti:

"Semalarımızı korumanın yanı sıra terörle mücadele kapsamında yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen harekatlarda, mavi vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizin kararlıkla korunmasında Kara ve Deniz Kuvvetleri unsurlarımız ve İçişleri Bakanlığı unsurları ile büyük bir uyum içerisinde görev yapan kahraman pilotlarımız, elde edilen başarılarda büyük pay sahibidir.

Semalarımızdaki güven timsali olan pilotlarımızın sahip oldukları yetenek, eğitim, disiplin ve üstün sorumluluk anlayışıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üstlendikleri tüm görevleri başarıyla yerine getireceklerine inancımız tamdır. Bu anlamlı gün vesilesiyle, şehit olmuş ve ebediyete intikal etmiş tüm pilotlarımızı rahmet ve minnetle, gazi pilotlarımızı şükranla yad ediyorum. Asil milletimizin ve TSK'nın gururu olan tüm pilotlarımızı bir kez daha en içten duygularla kutluyor, kendilerine emniyetli uçuşlar, hayırlı ve başarılı görevler diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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