Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde... - Haberler
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Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde...

Son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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