Son dakika haber | Milli Savunma Bakanı Akar, bazı emekli amirallerin açıklaması hakkında konuştu
Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin, "Bu bildirinin demokrasimize zarar vermekten, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramadığı açıktır"...
Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan 104 emekli amiralin imza attığı bildiriye tepki: Demokrasimize zarar vermekten başka bir işe yaramaz
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin, "Bu bildirinin demokrasimize zarar vermekten, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramadığı açıktır" değerlendirmesinde bulundu.
Akar, Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) başkan ve yönetim Kurulu Üyelerini Milli Savunma Bakanlığında kabul etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı