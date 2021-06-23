Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "(Afganistan) Asker göndermemiz söz konusu değil"
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "(Afganistan) Asker göndermemiz söz konusu değil"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, '(Afganistan) Asker göndermemiz söz konusu değil'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "(Afganistan) Asker göndermemiz söz konusu değil" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "(Afganistan) Asker göndermemiz söz konusu değil" dedi.

Bakan Akar, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı. Akar, Karadeniz'de Rusya'nın İngiliz gemisine yaptıkları uyarı ateşine ilişkin soruya, "Hem Rusya'nın hem İngiliz tarafının yaptığı açıklamaları gördük, inceledik. Farklı açıklamalar var. Bu konuda gerçeği nedir arkadaşlarımız araştırıyor. Takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Afganistan'daki Havalimanın Türkiye'nin işletmesi ve güvenliğini sağlamasına yönelik ABD'li bir heyetin gelmesine yönelik soruya Akar; "Gerçekten orada kardeşlerimiz rahatı, güvenliği için geçtiğimiz 20 yıl içinde diğer ülkelerle her türlü gayreti gösterdik. Özellikle son altı yılda Kabil Havaalanı, Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın işletilmesi konusunda elimizden gelen gayreti gösterdik. O Havaalanı Afganistan'ın hayatiyeti, günlük hayatı bakımından, sosyal hayatı, ticaret hayatı bakımından çok önemli. Havaalanının çalışması Afganlı kardeşlerimizin lehine olacaktır. Yarın Amerikalılarla bir görüşmemiz olacak. Burada yapmaya çalıştığımız husus, sağlık şekilde Afganlı kardeşlerimizin güvenliğine nasıl katkı sağlayabiliriz onun arayışı içindeyiz. Mevcudiyetimiz orada var. Ayrıca asker göndermemiz söz konusu değil. Onlarla birlikte arayış içindeyiz" dedi.

Makine ve Kimya Enstitüsü'nün Anonim Şirkete dönüştürülmesine ilişkin soruya Akar, "İçinde bulunduğumuz dönemde bizim savunma sanayimizle alakalı yerlileşme ve millileşme, yerli ve milli sanayinin gelişmesi için yapılan çalışmaları görmek lazım. Bu konuda gurur verici oranda kamu ve özel sektörde çok ciddi çalışmalar var. Makine ve Kimya Enstitüsü hantal yapısıyla gelişmeleri, ilerleme sağlaması pek mümkün değil. Bizim burada yapmaya çalıştığımız Makine ve Kimya Enstitüsü Kurumu'nun modern bir yapıya kavuşması, hantal yapıdan kurtulması, rekabet gücünün gelişmesi, esnek ve etkin yapıyla ülkemize ve milletimize hizmet etmesine gayret ediyoruz. Özelleştirme yok. Orada çalışan arkadaşlarımızın haklarında gerileme yok" şeklinde konuştu.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, '(Afganistan) Asker göndermemiz söz konusu değil'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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