Milli Savunma Bakanı Akar, Hocalı katliamı kurbanlarını andı
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Milli Savunma Bakanı Akar, Hocalı katliamı kurbanlarını andı

11.03.2021 11:01 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:40

Milli Savunma Bakanı Akar, Hocalı katliamı kurbanlarını andı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Hocalı katliamı kurbanlarını andı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Hocalı katliamı kurbanlarını andı

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Hocalı katliamı kurbanlarını andı.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile "29. Yılında Hocalı Soykırımı" fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosluğunun katkılarıyla Merkez Orduevi'nde hazırlanan sergiyi gezen Akar ve Komutanlar, fotoğraflara ilişkin bilgi aldı.

Bakan Akar, "29 yıl önce Hocalı'da hunharca katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum. Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin acısını yüreğimizde yaşamaya devam ediyoruz. Bu katliamı unutmadık, unutmayacağız. Geçmişi asla unutmayacağız fakat geleceğe bakacağız. Hocalı'da şehit edilen tüm soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Akar, Hocalı katliamı kurbanlarını andı
Milli Savunma Bakanı Akar, Hocalı katliamı kurbanlarını andı
Milli Savunma Bakanı Akar, Hocalı katliamı kurbanlarını andı
Milli Savunma Bakanı Akar, Hocalı katliamı kurbanlarını andı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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