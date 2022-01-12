Son dakika haber | Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, 2022'de Formula 2'de yarışacak - Haberler Spor
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Son dakika haber | Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, 2022'de Formula 2'de yarışacak

AA - Haberler | Spor

Son dakika haberleri... Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, 2022 sezonunda Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda yarışacağını açıkladı.

Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, 2022 sezonunda Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda yarışacağını açıkladı.

Zorlu PSM Sky Lounge alanında gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan 23 yaşındaki pilot, "Gerçekten kolay olmadı. Çok hızlı gerçekleşti. Önümüze çıkan her şansı değerlendirmeye çalıştık. Abu Dabi testleri Formula 2'ye ilk adım oldu. Sonunda gerçekleşti. 2022'de Formula 2 Dünya Şampiyonası'na katılacağım." ifadelerini kullandı.

Son dakika haber | Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, 2022'de Formula 2'de yarışacak

Son dakika haber | Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, 2022'de Formula 2'de yarışacak

Son dakika haber | Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, 2022'de Formula 2'de yarışacak

Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, 2022'de Formula 2'de yarışacak

Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, 2022'de Formula 2'de yarışacak

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AA - Spor Haberleri

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