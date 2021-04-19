Son dakika haber! Milli otomobil sporcuları Bölükbaşı ve Besler, İtalya'da GT4 Avrupa serisinde ikinci oldu

Son dakika haber... Motorsporlarında GT4 Avrupa serisi 2021 şampiyonasında Cem Bölükbaşı ve Berkay Besler ikilisi, serinin birinci ayak yarışında ikinci oldu.

Motorsporlarında GT4 Avrupa serisi 2021 şampiyonasında Cem Bölükbaşı ve Berkay Besler ikilisi, serinin birinci ayak yarışında ikinci oldu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, GT4 Avrupa serisi 2021 şampiyonasında mücadele eden Borusan Otomotiv Motorsport, sezonun ilk yarışlarını Cem Bölükbaşı, Berkay Besler ve Yağız Gedik ile Hasan Tansu'nun pilotajında iki otomobil ile İtalya'nın Monza Pisti'nde gerçekleştirdi.

Pro-Am kategorisinde mücadele eden Cem Bölükbaşı ve Berkay Besler ikilisi, organizasyonun ilk yarışında altıncı oldu. Pazar günü gerçekleşen ikinci yarışta ise Cem Bölükbaşı ve Berkay Besler ikilisi genel klasmanda 4. sırayı alırken Pro-Am kategorisinde ikinci olarak sezonun ilk yarışında podyum gururu yaşadı.

Yağız Gedik ve Hasan Tansu ikilisi ise hafta sonunda her iki yarışta da talihsizlikler yaşayarak temaslar sonucunda ilk yarışı Pro-Am kategorisinde dokuzuncu ve ikinci yarışı da dördüncü sırada tamamladı.

Milli sporcuları tebrik eden TOSFED, 28-30 Mayıs tarihlerinde koşulacak serinin ikinci ayak yarışlarında başarılarının devamını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak