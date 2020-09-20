Son dakika haber! Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, ısınma turunda kaza geçirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, ısınma turunda kaza geçirdi

Son dakika spor haberine göre Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ısınma turlarında kaza geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Son dakika haber! Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, ısınma turunda kaza geçirdi
20.09.2020 13:36 | Son Güncelleme: 20.09.2020 13:40

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ısınma turlarında kaza geçirerek hastaneye kaldırıldı. Milli sporcunun bugünkü yarışa katılamayacağı belirtildi.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda İspanya'da ısınma turları sırasında kaza geçirdi. Razgatlıoğlu, Katalunya-Barselona Pisti'nde ısınma turları sırasında 13'üncü virajda motordan düştü. İlk olarak pistin medikal merkezinde kontrolden geçirilen milli sporcu, daha sonrasında ise hastaneye kaldırıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Mike Pompeo Muharrem İnce Mustafa Şentop Emmanuel Macron
Magazin Kemal Ayvaz Merve Dizdar Nebahat Çehre Farah Zeynep Abdullah
Spor Tisserand Tamer Tuna Erol Bulut Josef De Souza Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Kaza İran İzmit Çocuk
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, ısınma turunda kaza geçirdi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.9.2020 13:43:29. #1.14#
title