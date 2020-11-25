Son dakika haber... Milli Güvenlik Kurulu, "İmzalanan ateşkes anlaşmasının hayata geçirilmesiyle Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sağlanmasının ve Güney Kafkasya'da...
25.11.2020 20:18 | Son Güncelleme: 25.11.2020 20:18
Son dakika haberleri... Milli Güvenlik Kurulu, "İmzalanan ateşkes anlaşmasının hayata geçirilmesiyle Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sağlanmasının ve Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrar ortamının tesisine ülkemizin yapacağı katkıların önemi vurgulanmıştır.
Milli Güvenlik Kurulu, "İmzalanan ateşkes anlaşmasının hayata geçirilmesiyle Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sağlanmasının ve Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrar ortamının tesisine ülkemizin yapacağı katkıların önemi vurgulanmıştır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı