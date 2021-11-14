Son dakika haber... Milli Eğitim Bakanlığının fizyoterapist ve destek personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçları açıklandı
Edinilen son dakika gelişmesine göre Milli Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilecek fizyoterapist ve destek personelinin yerleştirme sonuçları belli oldu.
Milli Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilecek fizyoterapist ve destek personelinin yerleştirme sonuçları belli oldu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Fizyoterapist ve destek personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçları belli oldu. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatlarına 260 fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli yerleştirme sonuçlarına 'http://pbs.meb.gov.tr/sonuc'dan ulaşabilirsiniz."
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AA / Orhan Onur Gemici - Son Dakika Haberleri