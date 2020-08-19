Son dakika haber! Milli Eğitim Bakanlığı öğrenciler, veliler ve öğretmenler için hazırlanan kılavuzu paylaştı
Son dakika haberlerine göre Öğrenciler, veliler ve öğretmenler için hazırlanan kılavuz Öğrenci Bilgilendirme Rehberi Veli Bilgilendirme Rehberi Yönetici ve Öğretmen Bilgilendirme Rehberi ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı, 21 Eylül'de açılması planlanan bütün okullarda uyulması gereken kuralların yer aldığı öğrencilere...
19.08.2020 16:10 | Son Güncelleme: 19.08.2020 16:24
Öğrenciler, veliler ve öğretmenler için hazırlanan kılavuz
Öğrenci Bilgilendirme Rehberi
Veli Bilgilendirme Rehberi
Yönetici ve Öğretmen Bilgilendirme Rehberi ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı, 21 Eylül'de açılması planlanan bütün okullarda uyulması gereken kuralların yer aldığı öğrencilere ve velilere, yönetici ve öğretmenlere yönelik bilgilendirme rehberlerini kamuoyu ile paylaştı.
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Kaynak: AA