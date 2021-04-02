Son dakika haber... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Yüz yüze eğitime devam oranları) İlkokullarda yüzde 80'lerin üzerinde, ortaokullarda yüzde 76, liselerde de yüzde...
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Yüz yüze eğitime devam oranları) İlkokullarda yüzde 80'lerin üzerinde, ortaokullarda yüzde 76, liselerde de yüzde 70 civarında bir katılım var."
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Yüz yüze eğitime devam oranları) İlkokullarda yüzde 80'lerin üzerinde, ortaokullarda yüzde 76, liselerde de yüzde 70 civarında bir katılım var."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek