Son dakika haber: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Örnek gösterilebilecek bir uzaktan eğitim yapısını hayata...
Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Örnek gösterilebilecek bir uzaktan eğitim yapısını hayata geçirmek hepimizin ana hedefi"
24.08.2020 12:17 | Son Güncelleme: 24.08.2020 12:39
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Örnek gösterilebilecek bir uzaktan eğitim yapısını hayata geçirmek hepimizin ana hedefi"
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Kaynak: İHA