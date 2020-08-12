Son dakika haber: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Okullar 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle başlayacak"
Son dakika gelişmesine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Okullar 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle başlayacak, yüz yüze eğitime 21 Eylül'de geçilecek.
12.08.2020 20:47 | Son Güncelleme: 12.08.2020 21:29
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Okullar 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle başlayacak, yüz yüze eğitime 21 Eylül'de geçilecek. Dileyen özel okullar 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek."
(İHA)
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Kaynak: İHA