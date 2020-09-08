Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Yüz yüze eğitim) Birtakım teknik hazırlıklarımız var, çok kısa süre... Son dakika gündem haberi... Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Yüz yüze eğitim) Birtakım teknik hazırlıklarımız var, çok kısa süre içerisinde gereken açıklamalar yapılacak.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Yüz yüze eğitim) Birtakım teknik hazırlıklarımız var, çok kısa süre içerisinde gereken açıklamalar yapılacak." Kaynak: AA