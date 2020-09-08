Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Yüz yüze eğitim) Birtakım teknik hazırlıklarımız var, çok kısa süre...
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Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Yüz yüze eğitim) Birtakım teknik hazırlıklarımız var, çok kısa süre...

Son dakika gündem haberi... Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Yüz yüze eğitim) Birtakım teknik hazırlıklarımız var, çok kısa süre içerisinde gereken açıklamalar yapılacak.

Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanı Selçuk:
08.09.2020 11:33 | Son Güncelleme: 08.09.2020 11:36

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Yüz yüze eğitim) Birtakım teknik hazırlıklarımız var, çok kısa süre içerisinde gereken açıklamalar yapılacak."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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