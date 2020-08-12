Son dakika haber! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Toplumun her bir bireyini salgınla mücadele kapsamında sorumluluk...
Son dakika gündem haberi... Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Toplumun her bir bireyini salgınla mücadele kapsamında sorumluluk almaya davet ediyorum.
12.08.2020 20:43 | Son Güncelleme: 12.08.2020 21:18
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Toplumun her bir bireyini salgınla mücadele kapsamında sorumluluk almaya davet ediyorum."
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA