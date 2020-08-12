Son dakika haber! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Toplumun her bir bireyini salgınla mücadele kapsamında sorumluluk... Son dakika gündem haberi... Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Toplumun her bir bireyini salgınla mücadele kapsamında sorumluluk almaya davet ediyorum.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Toplumun her bir bireyini salgınla mücadele kapsamında sorumluluk almaya davet ediyorum." Kaynak: AA