Son dakika haber! Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Risk varsa biz yokuz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Risk varsa biz yokuz"

Gelen son dakika haberlerine göre Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Risk varsa biz yokuz" Yeni eğitim öğretim dönemi online olarak başladı Covid-19 yeni eğitim öğretim yılını buruk başlattı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "İlk kez öğrenciler olmadan bir sınıfta bulundum. Bu inanın çok büyük bir burukluk veriyor.

31.08.2020 13:07 | Son Güncelleme: 31.08.2020 13:13

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Risk varsa biz yokuz"

Yeni eğitim öğretim dönemi online olarak başladı

Covid-19 yeni eğitim öğretim yılını buruk başlattı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "İlk kez öğrenciler olmadan bir sınıfta bulundum. Bu inanın çok büyük bir burukluk veriyor. Öğrencilerin feryadını duymalıydınız. 'Açın artık' diye bir bağırtı duydum. Risk varsa biz yokuz. Şu anda açılmamasının daha uygun olduğu konusunda ortak bir kanaat oluştu. 'Uzaktan başlayalım' dedik. Böyle de devam edeceğiz" dedi.

Covid-19 salgını nedeniyle 18 Eylül Cuma gününe kadar uzaktan yürütülecek yeni eğitim öğretim dönemi, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk ders zilini çalmasıyla birlikte başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim dönemine; TRT EBA, EBA üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle bu sabah 09.00 itibariyle başladı. Salgın döneminde okullarda öğrenci bulunmaması dolayısıyla 2020-2021 eğitim öğretim yılı buruk bir biçimde başladı. Ankara'da Muazzez Karaçay İlkokulunda ilk ders zilini çalan Selçuk, "Bugün bizim açımızdan çok özel bir gün. Bir öğretmen için okul açılışı ne demek bunu bir öğretmen kadar bilmek kolay değil. Çocuklarımız için bütün öğretmenlerimizle hazırız. TRT EBA TV'de ders programlarımız hazır. Artık ders başlamış vaziyette. Uzaktan eğitimle başladığımız bu süreci ayın 18'ine kadar bu şekilde sürdüreceğiz. 21 Eylül için ortaya çıkarılan takvimle ilgili de gerekli işlem sürüyor. Öğretmenlerimiz farklı platformlardan da çocuklarımıza erişim konusunda birtakım çalışmalar yapabilirler. Çocuklarımdan, velilerimizden ricam sürecin başladığı ve bu sürecin gereği olarak evlerimizde çalışma köşelerinin hazırlanması. Hayırlı uğurlu olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 salgını nedeniyle ilk vakaların Türkiye'de görülmesi üzerine yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. 2020-2021 eğitim öğretim yılı da salgın dolayısıyla uzaktan eğitim şeklinde bu sabah saat 09.00 itibariyle başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden dün bir paylaşımda bulunarak, yeni eğitim öğretim yılının tüm okullarda İstiklal Marşı ve ilk ders zilinin çalınmasıyla başlayacağı yönünde açıklamada bulunmuştu. Muazzez Karaçay İlkokulu öğretmenleri ve idarecileriyle birlikte 2020-2021 eğitim öğretim yılının açılış törenine katılan Selçuk daha sonra eline zili alarak, yeni dönemi başlattı.

Daha sonra TRT EBA TV üzerinden üçüncü sınıf düzeyindeki canlı derse katılan Selçuk, programın sonunda bir kez daha kameralar karşısına geçerek basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Selçuk, "İlk kez öğrenciler olmadan bir sınıfta bulundum. Bu inanın çok büyük bir burukluk veriyor. Öğrencilerin feryadını duymalıydınız. 'Açın artık' diye bir bağırtı duydum. Risk varsa biz yokuz. Şu anda açılmamasının daha uygun olduğu konusunda ortak bir kanaat oluştu. 'Uzaktan başlayalım' dedik. Böyle de devam edeceğiz. Böyle devam ederken uzaktan eğitimin ilk başlardaki gibi bütün dünya ülkeleri gibi biz de hazırlıksız yakalandık. Ama o hazırsızlığımız artık yok. Eksiklerimiz var ama bunları tamamlamakla ilgili de büyük çabamız var. Buruk başlamak kötü ama başlamak güzel" dedi.

Bakan Selçuk, İstanbul'da bir program esnasında öğretmen maaşlarıyla ilgili yaptığı yorumu da tekrar açıklama gereğinde bulundu. Konunun yanlış anlaşıldığını aktaran Selçuk, "Ziya öğretmen olarak benim, öğretmen kimliğimle; öğretmenlerimizin özlük hakkının yükselmesinin dışında hiçbir hedefim olamaz. Buradan böyle bir sonuç çıkarılıyorsa bir zorlama vardır. Biz öğretmenimizin her türlü imkanını arttırma niyetindeyiz" diye konuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber! Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 'Risk varsa biz yokuz'

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım Magazin
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım
Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada 3. Sayfa
Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı Spor
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı Dünya
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var Dünya
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini...
İki çocuğun eşek üzerindeki yolculuğu feci kazayla son buldu! Köylüler demir yoluna koştu 3. Sayfa
İki çocuğun eşek üzerindeki yolculuğu feci kazayla son buldu! Köylüler demir yoluna koştu
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu
Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı
Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi
Son dakika: Kamuda esnek çalışma nasıl olacak? Ankara için uygulamanın detayları belli oldu
Son dakika: Kamuda esnek çalışma nasıl olacak? Ankara için uygulamanın detayları belli oldu
Fatih Ürek'in ayrıldığı Gelinim Mutfakta'yı Onur Büyüktopçu sunacak
Fatih Ürek'in ayrıldığı Gelinim Mutfakta'yı Onur Büyüktopçu sunacak
Kadıköy'de 5 kişilik grup TİP milletvekili Barış Atay'a saldırdı
Kadıköy'de 5 kişilik grup TİP milletvekili Barış Atay'a saldırdı
Fatih Terim'den Mehmet Ekici kararı! Diğer isimlerle anlaşılamazsa teklif yapılacak
Fatih Terim'den Mehmet Ekici kararı! Diğer isimlerle anlaşılamazsa teklif yapılacak
Göztepe, Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk'la anlaşmaya çok yakın
Göztepe, Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk'la anlaşmaya çok yakın
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı
Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi
Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Erol Bulut'un talebiyle Fenerbahçe'de, 11 futbolcu ile yollar ayrılacak
Erol Bulut'un talebiyle Fenerbahçe'de, 11 futbolcu ile yollar ayrılacak
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı
'Memleket Hareketi' başlatan Muharrem İnce'nin otobüsü ortaya çıktı! Herkes CHP detayına takıldı
"Memleket Hareketi" başlatan Muharrem İnce'nin otobüsü ortaya çıktı! Herkes CHP detayına takıldı
Ailesiyle düğüne giden küçük kızdan acı haber geldi! Çoban, cansız bedeni dere yatağında buldu
Ailesiyle düğüne giden küçük kızdan acı haber geldi! Çoban, cansız bedeni dere yatağında buldu
MasterChef Türkiye'ye veda isim belli oldu! Yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı
MasterChef Türkiye'ye veda isim belli oldu! Yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Faik Öztrak Mustafa Şentop Süleyman Soylu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Emrah Acun Ilıcalı Ferhan Şensoy Mustafa Sandal
Spor Sinan Gümüş Sergen Yalçın Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Ateş Kavga Çocuk Ankara
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Risk varsa biz yokuz" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.8.2020 13:13:02. #1.15#
title