Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları uzaktan eğitimle açıyoruz (2) Son dakika haberi... BAKAN SELÇUK: AŞAMALI VE SEYRETİLMİŞMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, akşam saatlerinde açıkladığı kararlara ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

BAKAN SELÇUK: AŞAMALI VE SEYRETİLMİŞ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, akşam saatlerinde açıkladığı kararlara ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Selçuk, "Yeni eğitim öğretim yılını 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle başlatıyoruz. 21 Eylül'de 'aşamalı ve seyreltilmiş' olarak yüz yüze eğitimle devam etmeyi planlıyoruz. Ancak bu, tedbirlere ne kadar uyacağımıza bağlı. Hepimizin gayretiyle" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA