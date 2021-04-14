Son dakika haber: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Öğretmenlerin aşılanması) Şu ana kadar 425 bin 430 çalışma arkadaşımız aşı randevusuna dahil edilmiştir."
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberlerine göre Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Öğretmenlerin aşılanması) Şu ana kadar 425 bin 430 çalışma arkadaşımız aşı randevusuna dahil edilmiştir.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Öğretmenlerin aşılanması) Şu ana kadar 425 bin 430 çalışma arkadaşımız aşı randevusuna dahil edilmiştir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin