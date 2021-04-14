Son dakika haber: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Öğretmenlerin aşılanması) Şu ana kadar 425 bin 430 çalışma arkadaşımız aşı randevusuna dahil edilmiştir."
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Son dakika haber: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Öğretmenlerin aşılanması) Şu ana kadar 425 bin 430 çalışma arkadaşımız aşı randevusuna dahil edilmiştir."

Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: '(Öğretmenlerin aşılanması) Şu ana kadar 425 bin 430 çalışma arkadaşımız aşı randevusuna dahil edilmiştir.'

Gelen son dakika haberlerine göre Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Öğretmenlerin aşılanması) Şu ana kadar 425 bin 430 çalışma arkadaşımız aşı randevusuna dahil edilmiştir.

Son Dakika: 15 Nisan'dan itibaren üç sınıf dışındaki tüm kademelerde uzaktan eğitime geçiliyor
Son Dakika: 15 Nisan'dan itibaren üç sınıf dışındaki tüm kademelerde uzaktan eğitime geçiliyor

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Öğretmenlerin aşılanması) Şu ana kadar 425 bin 430 çalışma arkadaşımız aşı randevusuna dahil edilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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