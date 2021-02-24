Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kovid-19 aşısı yaptırdı
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Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kovid-19 aşısı yaptırdı

24.02.2021 10:40 | Son Güncelleme: 24.02.2021 10:46

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un alana gelmesi Öğretmenlerin aşı olması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un aşı olması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ÇORUM - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlere aşı uygulaması programına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un alana gelmesi

Öğretmenlerin aşı olması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un aşı olması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ÇORUM - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlere aşı uygulaması programına katıldı.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırabileceklerini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Öğretmenlerin aşılanması) Aşı tedarik sürecine bağlı olarak Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili planlamayı yapıyor. Biz kendilerine 1 milyon 259 bin okul çalışanımızın listesini geçtiğimiz haftalarda iletmiştik."

Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kovid-19 aşısı yaptırdı
Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kovid-19 aşısı yaptırdı
Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kovid-19 aşısı yaptırdı
Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kovid-19 aşısı yaptırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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