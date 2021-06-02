Son dakika haber! Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddette Eğitim Yoluyla Mücadele Toplantısı'na katıldı
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM'deki Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Komisyonu'nda "Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddette Eğitim Yoluyla Mücadele Toplantısı'na katıldı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM'deki Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Komisyonu'nda "Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddette Eğitim Yoluyla Mücadele Toplantısı'na katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı