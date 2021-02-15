Son dakika haber: Milli Eğitim Bakanı Selçuk Iğdır'da eğitim öğretim yılı ikinci yarıyıl başlangıç töreninde konuştu: (2)

Son dakika gelişmesine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "2023 eğitim vizyonumuzda temel ilkelerimizden biri olarak altını çizdiğimiz eğitimde fırsat adaleti doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ihtiyaç sahibi olan öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecindeki tablet bilgisayar gereksinimlerini...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "2023 eğitim vizyonumuzda temel ilkelerimizden biri olarak altını çizdiğimiz eğitimde fırsat adaleti doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ihtiyaç sahibi olan öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecindeki tablet bilgisayar gereksinimlerini karşılamak üzere dağıtımlarımıza hızla devam ediyoruz." dedi.

Bakan Selçuk, Iğdır'ın Aralık ilçesindeki Gödekli İlkokulu'nda düzenlenen 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci yarıyıl açılış töreninde yaptığı konuşmada, en önemli çalışmanın öğrenme kayıplarını ortadan kaldırmaya yönelik eğitim seferberliği olduğunu söyledi.

Fırsat adaleti ilkesinin verdiği dikkatle uzaktan eğitim sürecinde eğitim seferberliği başlatmanın önemini vurgulayan Selçuk, "Bunun için her bir çocuğumuzun gereksinimine uygun olarak yapılandırdığımız 'Ulusal Destekleme Programı'nı hazırladık. 'Hangi çocuk derse girdi', 'hangisi girmedi', 'hangi çocuğa öğretmeni ne ödev verdi', 'o çocuk ödevi yaptı mı, yapmadı mı', 'kitap okumak için girdiği dijital sayfada kaç dakika kaldı', 'canlı derste kaç kere söz aldı.' Biz bunların cevabını dakikalarıyla biliyoruz. Bu bilgimizden yola çıkarak çocuklarımızın ihtiyacı olan destekleme eğitimini almasını, Ulusal Destekleme Programı'ndan tam da ihtiyacı ölçüsünde yararlanmasını, varsa açığını kapatmasını, yoksa bilgisinin pekişmesini sağlayacağız. Her bir çocuğun hakkı için hakkıyla çalışan bir sistem kuruluyor ve o hak, çocuklarımıza teslim edilecek." diye konuştu.

"Tablet bilgisayar dağıtımları devam ediyor"

Bakan Selçuk, dünya standartlarının çok üzerinde bir uzaktan eğitim sürecini yönettiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"2023 eğitim vizyonumuzda temel ilkelerimizden biri olarak altını çizdiğimiz eğitimde fırsat adaleti doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ihtiyaç sahibi olan öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecindeki tablet bilgisayar gereksinimlerini karşılamak üzere dağıtımlarımıza hızla devam ediyoruz. Dünya standartlarında hatta çok zaman bu standartların üzerinde, bir uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitime geçiş sürecini yönetiyoruz. Öğrencilerimiz için geliştirdiğimiz her çalışma gibi okulların açılışındaki önlemlerin ve aldığımız kararların belirlenmiş ilkeler içinde, sürdürülebilir ve denetlenebilir olmasını çok istiyoruz. Okulların, her yönden olduğu gibi, sağlık güvenliği bakımından da güvenli olduğunu bütün vatandaşlarımızın bilmesini ve içlerinin rahat olmasını isterim."

Öğrenme kayıplarının destekleneceğini, telafi edileceğini ve uzaktan eğitimin artık eğitim sistemlerinin içinde sağlam bir yeri olduğunu belirten Selçuk, sürekli güncellenen ve genişleyen altyapısı ile dünyanın en çok başvurulan eğitim platformu EBA ile 3 adet TRT EBA TV kanalının, her zaman açık kalacağını ve yeni içeriklerle öğrencilere ve öğretmenlere hizmet vereceğini dile getirdi.

"Üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk olmayacağını salgında tecrübe ettik"

Her bir çocuğu önemsediklerini belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Sizlerle mutabakat halinde ve iş birliği içinde eğitimde üstesinden gelemeyeceğimiz bir zorluk olmayacağını salgın sürecinde birlikte tecrübe ettik. Her bir çocuğumuz ve öğretmenimiz bizim için çok önemli. Her biri biricik, her birinin serencamı kıymetli. Onlar, umutla ve iyimserlikle gözlerinin içine baktığımız, ülkemizin geleceği olan emanetlerimiz. Bugün bu köyde evlatlarımızla birlikte şu zili çalmak onlar kadar bizleri de mutlu etti. Onların önce sağlıklı olmaları ve sonra da iyi bir eğitim almaları için elimizi taşın altına koymaktan çekinmiyoruz. En kısa zamanda sınıflarımızın dolması, okul bahçelerinin cıvıldaması, hasretin tamamen ortadan kalkması temennilerimle, yeni yarıyılın bütün öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Bakan Selçuk, konuşmanın ardından sınıflara girerek öğrencilerle bir araya geldi.

Okul öğretmenlerinden Demet Yürek'in törene katılan 2 yaşındaki oğlu İsmail Yürek'in "kardelen bebek" hediye ettiği Bakan Selçuk, daha sonra okul önünde öğrenci ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çocuklarla okul bahçesinde salgın döneminde uygulanan "temassız oyun"u oynayan Selçuk, anasınıfında da bir süre öğrencilerle vakit geçirdi.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu