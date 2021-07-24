Son dakika haber: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Etkinliklerimiz yaz boyu telafi kapsamında devam ediyor.

Gelen son dakika haberlerine göre Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Etkinliklerimiz yaz boyu telafi kapsamında devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Etkinliklerimiz yaz boyu telafi kapsamında devam ediyor. Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme Eylül ayında başlayacağız inşallah. Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı