Son dakika haber: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Etkinliklerimiz yaz boyu telafi kapsamında devam ediyor.
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Son dakika haber: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Etkinliklerimiz yaz boyu telafi kapsamında devam ediyor.

Son dakika haber: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'Etkinliklerimiz yaz boyu telafi kapsamında devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberlerine göre Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Etkinliklerimiz yaz boyu telafi kapsamında devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Etkinliklerimiz yaz boyu telafi kapsamında devam ediyor. Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme Eylül ayında başlayacağız inşallah. Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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