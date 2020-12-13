Son dakika haber | Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "2020 yılı sonuna kadar bin 350 okul için 26 bin adet etkileşimli tahtanın kurulumu tamamlanacaktır."
13.12.2020 19:29 | Son Güncelleme: 13.12.2020 19:32
Son dakika haberler: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "2020 yılı sonuna kadar bin 350 okul için 26 bin adet etkileşimli tahtanın kurulumu tamamlanacaktır.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "2020 yılı sonuna kadar bin 350 okul için 26 bin adet etkileşimli tahtanın kurulumu tamamlanacaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz